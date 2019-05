Figueres desencalla la despesa fins al 2021 per construir el nou pavelló

L'espai on s'ubicarà el tercer pavelló esportiu de Figueres.

L'espai on s'ubicarà el tercer pavelló esportiu de Figueres. anna font

L'Ajuntament de Figueres repartirà la despesa per la construcció del tercer pavelló esportiu en tres anualitats, fins el 2021. Són 5,8 milions d'euros que s'invertiran de manera fraccionada en les tres fases d'obra del projecte i que posaran punt final a una llarga reivindicació dels clubs de la ciutat. El punt es va aprovar en el darrer ple municipal a dues setmanes de les eleccions.

El pressupost del 2019 ja inclou una partida d'1,07 milions d'euros. Els treballs previs per a l'adequació del terreny, la dotació de serveis de sanejament i el soterrament de línies elèctriques van començar aquest passat mes d'abril, però paral·lelament s'ha de treure a concurs l'execució de les obres del nou pavelló, per tal que es puguin iniciar de forma «immediata» un cop finalitzi l'adequació del terreny.

La fase d'excavacions del terreny i fonamentació de l'equipament, valorada en poc més d'1 milió d'euros sobre el total del projecte, podria començar a finals d'any. Tal com es recull en l'expedient, es preveu que puguin començar a principis de desembre.

Per als dos propers anys, s'ha previst una inversió de 2,3 milions el 2020 i 2,4 milions d'euros el 2021, que completarien els gairebé 6 milions d'euros que costarà tot l'equipament esportiu.

Serà el 2020 quan els treballs se centraran en l'aixecament de l'edifici i en la construcció de la coberta. També s'inclou iniciar les instal·lacions elèctriques i de climatització. Els treballs tenen una duració prevista de tot un any.

Un cop finalitzada l'estructura, es continuarà l'obra el 2021 amb la connexió de les instal·lacions elèctriques i climàtiques així com els acabats dels espais, la col·locació del parquet de la pista i la resta d'elements necessaris per a la pràctica esportiva, com cistelles, marcadors o espatlleres.

Amb un termini d'execució de tres mesos, també estan previstos la pavimentació al voltant del pavelló, l'asfaltatge de l'aparcament, plantar la vegetació i la senyalització de l'entorn.



Tres pistes esportives

El projecte executiu del tercer pavelló es va aprovar definitivament el passat mes de febrer. L'equipament comptarà amb una sala esportiva triple amb grades per a una capacitat de 300 espectadors i ampliable a 300 més. La zona esportiva dels Olivars es preveu ampliar en un futur amb la instal·lació de la zona piscina i unes pistes a l'aire lliure.