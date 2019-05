Denuncien que una 'pluja de projectils' dels militars de la base de Sant Climent obliga veïns a refugiar-se

La plataforma Alto El Foc a l'Albera ha denunciat que una "pluja de projectils" es va escapar aquest dijous dels límits de la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). La ràfega de trets, cap a una desena, va caure a escassos 100 metres d'un habitatge del nucli de Vilartolí i va sorprendre els veïns, que van haver de refugiar-se. Eren poc després de les sis de la tarda. Aleshores, s'estaven fent pràctiques de tir a l'interior de la base. Una de les veïnes, que ha entrat una queixa a l'Ajuntament, reclama al consistori que faci "tot allò que sigui necessari" perquè no torni a passar. Aquesta no és la primera vegada que s'escapen projectils fora dels límits del camp de tir. L'alcaldessa, Olga Carbonell, diu que s'han posat en contacte amb responsables de la base militar i que han negat que haguessin llençat projectils en aquesta zona perquè "diuen que estaven disparant en sentit contrari".

Aquest és el mapa deistribuït per l'associació Alto el foc a l'Albera on denuncien que es va produir la pluja de projectils

Segons ha denunciat la plataforma Alto El Foc a l'Albera, la "pluja de projectils" –així la defineixen- va tenir lloc pels voltants de les sis de la tarda. Ahir, precisa la plataforma, "com tant altres dies de l'any", els militars de la base estaven fent pràctiques de tir. Però una ràfega de projectils va escapar-se dels límits i va anar a impactar en una zona boscosa, situada a pocs metres d'un habitatge del nucli de Vilartolí de Baix.

Els projectils van sorprendre un grup de veïns que a aquella hora es trobaven a la zona, treballant en un camp que s'estén al costat del riu. "Els militars estaven disparant des de dalt del turó quan la meva companya va escoltar uns xiulets", explica la veïna que ha entrat la queixa a l'Ajuntament. La dona precisa que van ser una desena de trets, que van impactar damunt dels arbres i fins i tot van fer caure "la part superior d'un tronc mort".



"Vam sortir immediatament"

"Jo em trobava més amunt, i els fills dels meus veïns estaven damunt el turó que hi ha a continuació d'allà on van caure els impactes", recull a l'escrit. "Vam sortir del camp immediatament i a continuació vaig trucar al 112; aleshores eren exactament les 18:29", hi afegeix.

A la queixa, subratlla que "afortunadament, no hi va haver víctimes" però demana a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes que faci "tot allò necessari" per evitar que fets com aquest tornin a passar.

La base militar ho nega

Per la seva banda, l'alcaldessa, Olga Carbonell, ha explicat que el mateix dijous a la nit va parlar amb els veïns afectats i que ella mateixa els va recomanar que entressin una instància exposant la situació. Davant de la situació, aquest mateix matí s'ha posat en contacte amb responsables de la base militar que li han assegurat que era "impossible" que els projectils arribessin fins aquest punt perquè estaven disparant "just en sentit contrari". Malgrat això, Carbonell diu que enviarà la instància dels veïns a la base i que trametrà la resposta formal que li donin als afectats.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han anat a parlar aquest matí amb els veïns de la zona i la base militar.

Altres episodis similars

De fet, aquest no és el primer cop que hi ha projectils que s'escapen dels límits de la base militar. A l'octubre del 2015, també va passar un episodi similar. En aquest cas, els impactes van caure en boscos d'Espolla (Alt Empordà), a escassos 200 metres d'un mas de la zona d'Els Vilars. En aquella ocasió, els veïns van trobar més d'una dotzena d'impactes, arbres trencats i nombrosos casquets de morter dispersos per la muntanya.

La membre de la plataforma Alto El Foc a l'Albera, Barbara Magugliani, diu que han viscut situacions similars però que aquesta vegada els ha sorprès perquè "sembla com si aquest cop disparessin contra el poble". Magugliani diu que creuen que ha estat un error que "fa por " i recorda que en aquesta zona, a més de veïns, ella regenta una casa rural. "He de dir als meus clients que no poden sortir al riu perquè pot passar això?, es pregunta.