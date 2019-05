Un dispositiu per detectar càncer de pell guanya el Premis Emprenedors 2019

El Premi Emprenedor 2019 ha estat lliurat a Dermavision d'Enric Campmol i Narcís Ricart per un dispositiu capaç de detectar amb major rapidesa el càncer de pell.

Es tracta d'una cabina equipada amb un sistema avançat de visió capaç de capturar imatges clíniqes i dermatoscòpiques de forma automàtica per tal de detectar de manera més ràpida els melanomes, càncer de pell.

Els premis s'han entregat en un acte al Castell de Sant Ferran en diferents categories.

En la categoria Emprenedor el segon premi ha estat per Àuria d'Elvira Montserrat, pel Centre psicopedagòci especialitzat a l'etapa de 0 a 3 anys que engloba tres projectes: espai familiar, espai nadó i assessorament i orientació psicopedagògica especialitzada de 0 a 3 anys.

En la categoria de Premi a Millor Idea de Negoci s'ha atorgat el premi a Batxillerat i cicles formatius a La Cua del Bar d'Alba Torrent, Joana Coll, Judit Dominguez, Hajar Khamar i Judit Romera per l'eina informàtica per gestionar cues per reduir les esperes dels usuaris.

Als treballs d'ESO s'ha premiat Eliana Carolina i Fatima Zahra per l'aplicació per ajudar a persones que tenen esquizofrenia i que tenen dificultats en comunicar el seu estat emocional.

El Premi Línia de negoci Innovadora ha estat per Batlle Arquitectura de David Batlle per la realització del projecte d'obra en 3D i oferint la possibilitat de projectar-lo amb ulleres de realitat virtual a través d'una app descarregada gratuïtament al mòbil.

La Línia Innovadora Sector Turístic ha estat per BIM Consultors de Xavier Abad pel software informàtic (Programari d'Accessibilitat Turística) creat específicament per millorar la gestió turística de l'accessibilitat i la inclusió social a través del Tourism for all.

Finalment, el Premi Jove Empresari ha estat per Miguel Vilchez, per VIMAT Ignifugats S.L.

Els premis han arribat a l'onzena edició estrenant la categoria del Premi a la Innovació Turística. En total s'han presentat dinou projectes; cinc per a la Millor idea de negoci, deu pel Premi Emprenedor, un per apropostes d'Innovació i tres per a la recent estrenada categoria d'Innovació Turística.

Els Premis estan impulsats per l'Ajuntament de Figueres, el de Roses, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona,el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Setmanari de l'Alt Empordà i l'Associació Fòrum Imagina, amb el suport d'altres administracions.