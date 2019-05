El personal del Consell comarcal de l'Alt Empordà inicia avui les protestes

El personal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà començarà avui les mobilitzacions anunciades per denunciar incompliments d'acords que s'arrosseguen des de fa tres anys. Entre altres temes, continuen sense haver cobrat des del 2017 la compensació pactada per utilitzar els cotxes particulars si fan més de quatre mil quilòmetres l'any. A més, reclamen que s'apliqui la valoració de llocs de treball.

A les cinc de la tarda, aprofitant que se celebra el ple, està prevista la primera d'un seguit d'accions que engeguen els treballadors.

A punt d'acabar-se el mandat i, per tant, a les portes d'un relleu a l'ens comarcal, des del sindicat UGT posen sobre la taula que hi ha incompliments que no s'aconsegueixen desbloquejar i per això l'assemblea va acordar el 16 de maig, tal com va publicar Diari de Girona, emprendre accions i donar a conèixer a la ciutadania l'actitud dels dirigents polítics.

Per exemple, el 30% de la plantilla comarcal posa a disposició de l'empresa el seu vehicle diàriament. Es va acordar que aquells que feien més de quatre mil quilòmetres l'any percebrien una compensació extraordinària. Es va fer efectiu durant el 2016 però no s'hauria pagat ni el 2017 ni el 2018.

Al respecte, la presidenta del Consell Comarcal, Montse Mindan, reconeix que no s'ha pagat aquesta compensació però argumenta que hi ha un informe desfavorable d'intervenció que hi objecciona. A més, assegura que el preu dels desplaçaments de la plantilla del Consell pràcticament dobla la xifra estipulada per llei i que s'enfila als 0,33 euros per quilòmetre. Insisteix que l'administració no pot pagar aquest suplement i que l'escenari ideal seria que els treballadors no haguessin d'utilitzar el seu vehicle privat.

Un total de 91 treballadors van signar un manifest presentat a la presidenta de la Institució el 12 de març passat, que recollia una reivindicació que els representants sindicals estan negociant des del desembre del 2016.

El 90% de la plantilla reclama que s'aprovi la relació de llocs de treball i que es posi en marxa la Valoració de Llocs de Treball per equipar les condicions laborals i salarials amb les altres administracions locals de la comarca.

Es queixen que la direcció política -integrada per PDeCAT i PSC- i la gerència del Consell Comarcal «no han complert l'acord signat en la Mesa de Negociació de 13 de febrer de 2018». Aquest acord preveia «la realització d'una Relació de llocs de treball i posteriorment, conclòs aquest procés, la realització d'una valoració de llocs de treball».

Ambdós processos s'havien d'haver acabat abans de final de mandat. Consideren que hi ha una manca d'interès i compromís per part dels responsables polítics i la gerència amb la institució i els treballadors.

Per la seva banda, Mindan assegura que no es pot impulsar la valoració de llocs de treball sense fer un concurs públic. En aquesta valoració laboral proposa incloure un complement de perillositat en l'ús del vehicle privat. Un cop celebrades les eleccions municipals, i abans del relleu, l'actual presidenta s'ha compromès a deixar enllestit un decret de presidència perquè s'iniciïn els plecs del concurs.