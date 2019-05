Un ferit per talls al coll i l'orella amb un cúter en una baralla

Una baralla a Figueres acaba amb un home ferit al coll i a l'orella. Els fets van passar aquest dijous cap a les cinc de la tarda al carrer Sant Pere de Roda, a la zona del Parc de les Aigües.

La policia va rebre l'avís d'una discussió a la via pública i quan els agents hi van arribar van trobar els dos individus ensangonats. Un d'ells presentava ferides lleus per arma blanca que l'altre li hauria provocat amb un cúter que duia amagat.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, que es van fer càrrec de l'actuació i van detenir el presumpte agressor. La víctima va ser traslladada a un centre sanitari i va requerir punts de sutura.