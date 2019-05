Pacten vuit anys i mig de presó per a l'acusat del crim de Roses

L'Audiència de Girona va dissoldre ahir el jurat popular que, des de divendres, jutjava l'acusat de matar el company de pis d'una ganivetada al cor a Roses el 18 de juliol del 2017. El motiu és que, just abans de formular les conclusions i quan el judici enfilava la recta final, el fiscal i la defensa van arribar a un acord per aplicar-li un eximent incomplet d'alteració psíquica.

Això després que els pèrits que van avaluar el seu estat mental hagin conclòs que va patir un episodi psicòtic provocat pel consum d'alcohol i drogues. Quan el judici enfilava la recta final, Fiscalia i defensa van arribar a un acord per aplicar un eximent incomplet de trastorn mental a l'acusat i pactar una condemna de 8 anys i 6 mesos de presó. Aquesta conformitat ha implicat que el president dissolgués el jurat i dictés sentència de viva veu.

Així, l'Audiència de Girona ha condemnat Hamed Adarous a 6 anys de presó per un delicte d'assassinat i li ha imposat una pena de 2 anys i mig per la temptativa d'homicidi tenint en compte que, en el moment de perpetrar els atacs, va patir un episodi psicòtic i tenia les capacitats greument afectades pel consum d'alcohol, cocaïna i cànnabis. A més, com a mesura de seguretat, l'Audiència conclou que Adarous haurà d'estar sotmès a control mèdic permanent. L'acusat, que és d'origen marroquí, estava en situació irregular al país. Per aquest motiu, la condemna especifica que quan hagi complert tres quartes parts de la pena l'expulsaran del territori, on no podrà tornar en un termini de 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar amb 150.000 euros la mare de la víctima mortal. La sentència ja és ferma perquè tant Fiscalia com defensa han renunciat a presentar recurs.



«Sentia veus»

L'acusat del crim va assegurar ahir durant la seva declaració davant el jurat popular que «sentia veus» que li deien que matés el company de pis perquè feia córrer rumors sobre la seva orientació sexual per la població. El processat va assegurar que no era conscient del que es feia. Segons el seu relat, feia tres dies que les veus s'havien intensificat, sobretot per l'augment del consum de substàncies.