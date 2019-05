Deu dies per degustar tapes de 57 restaurants a l'EmpuriaTApes de Castelló

Més d'una cinquantena d'establiments de restauració participen a l'EmpuriaTApes que se celebrarà del 7al 16 de juny a Castelló i Empuriabrava.

Durant deu dies es podran degustar les tapes que ofereixen els 57 restaurants participants oferint una mostra representativa dels diferents estils de cuina que es poden trobar a casa nostra.

Cuina tradicional, cuina d'autor, cuina mediterrània, internacional, francesa, belga o alemanya són algunes de les que es podran conèixer. Segons l'Ajuntament, la gran varietat mostra la qualitat i diversitat que es pot trobar a la població.

Un dels participants és el restaurant Empòrium (Hotel) que ofereix la seva cuina empordanesa d'autor i que un any més ha revalidat la seva estrella Michelin.

Enguany, com a novetat, s'ha convocat un concurs per determinar la millor tapa. Els premis que s'aconseguiran amb la participació en al concurs seran un menú per a dues persones al restaurant que escullin amb la combinació de diferents activitats com saltar en tàndem, volar al túnel del vent, surfejar al wave Club i fer un passeig pels canals d'Empuriabrava amb visita guiada al centre històric.



Concurs

Per poder participar cal haver tastat un mínim de sis tapes en sis restaurants diferents i omplir la butlleta que es trobarà en el llibret de la ruta i dipositar-la a les oficines de turisme.

L'EmpuriaTapes és una iniciativa que va sorgir com a projecte de dinamització de la gastronomia del municipi arran de la celebració del 50 è aniversari d'Empuriabrava. A la primera edició hi van participar 34 restaurants, a la segona 44 restaurants, en l'actual edició hi participen 57 establiments.

L'Ajuntament realitza una campanya de publicitat i comunicació amb el repartiment de 20.000 fulletons, 200 pòsters i la difusió a diferents mitjans de comunicació: premsa escrita, ràdios i xarxes socials.