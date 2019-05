Diego Borrego (PP) es proposa de president local

El regidor en funcions del PP Diego Borrego ha enviat una carta al president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, mostrant el seu malestar pel tracte rebut i pels resultats electorals. Borrego li expressa la necessitat «urgent» de crear una junta local a Figueres i exposa que es presentarà com a president local.

«Vull demanar una actuació ràpida» sobretot a Figueres «on des de fa més de tres anys tenim una inútil gestora i és necessari una junta local urgentment», diu Borrego. Es proposa com a president i constata que té «un equip per treballar des del minut u perquè el Partit Popular recuperi la presència en el consistori de Figueres dins de quatre anys» i demana «que no et tremoli el pols en aquests moments difícils».

Diego Borrego també es mostra molest perquè se l'apartés del partit. Conscient que la seva presència podria afectar la candidatura no va assistir a cap acte però diu que és de mal gust que ni tan sols se'l convidés. Va saber que no anava a la llista mitja hora abans que es coneguessin els cinc primers, es lamenta.

El regidor va ser acusat de gravar una persona al lavabo del TAV i de tenir pornografia infantil però la causa es va arxivar.