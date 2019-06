oncs sí, benvolguts lectors, una vegada coneguts els resultats del tiratge de la sort, ara va de bo i, despertats dels somnis de campanya electoral, ara veurem fins a quin punt els contendents sotmeten aquells sobirans autoretrats que es van fer quan volien entabanar els càndids, els retocs necessaris per atreure l'interès d'aquells pels quals no sentien, avant match, el més mínim atractiu.

Jo ja he comentat que en política no es compleix aquella dita que proclama que ets senyor dels teus silencis i esclau de les teves paraules, sinó que s'està més a prop d'aquella altra del donde dije digo, digo Diego; perquè si no, de la mateixa manera que a Figueres es podria constituir un govern (8+2+1) de centredreta amb el PDeCAT, Cs i Canviem Figueres (d'altra banda impossible per qüestions nacionals i nacionalistes; ja es pot anar dient a continuació que un municipi no és res més que una associació de veïns però una mica més gran, a on tots tenim el deure i el dret de col·laborar), també, i m'han dit que suena (no sé si perquè el río agua lleva), se'n podria formar un altre de canvi radical (5+4+2+1) amb ERC, el PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. No sé quina validesa pot tenir la meva prospecció de futur de pactes però, apostant a rouge ou noir, manque ou passe, jo diria que l'aposta bàsicament esquerrana que posaria fi a aquest cicle cabalístic de dotze anys que sembla ser va configurant la política municipal figuerenca (dotze de Lorca, dotze d' Armangué i dotze de Vila-Felip) no reeixirà. Per què, es preguntaran, si has inclòs els de Canviem en ambdues possibilitats de formació de govern? Doncs perquè per sobre de l'exercici abstracte de sumes hi ha un factor ideològic real: en la meva opinió, Canviem Figueres, una vegada alliberat de la hipnosi del flautista, és un grup que respon (amb les excepcions que corresponguin) al prototipus d'un convergent cabrejat (perdó) però que, essencialment forma part (dit com a fet i no com a valoració ni positiva ni negativa) d'una classe mitjana burgesa benestant. I, d'altra banda perquè Masquef no permetrà de cap de les maneres que Lladó- Casellas li pispin el fitxatge d' Amiel. Primer, segon tinent d'alcalde? Mesdames, messieurs, faites vos jeux!