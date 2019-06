Festa solidària a Vilajuïga per instal·lar plaques solars a Gàmbia

L'associació Amb les Teves Mans ha organitzat una festa solidària a Vilajuïga per al proper 15 de juny. La jornada solidària serà al pati de l'escola Santiago Ratés de Vilajuïga, i els beneficis es destinaran en els projectes solidaris que té l'associació al poblat de Kekuta-Kunda, a Gàmbia: la instal·lació de fanals d'energia solars per il·luminar els carrers del poblat i la creació d'horts comunals amb bombes d'aigua per poder regar.

La festa començarà a les cinc de la tarda amb una activitats infantils, la primera Marxa Solidària Popular i culminarà amb un sopar benèfic.