Masquef admet que «qualsevol cosa pot passar» a la investidura de dissabte

Les negociacions per formar govern a Figueres continuen. L'alcalde en funcions i cap de llista de Junts per Figueres, Jordi Masquef, assegura que les converses amb la resta de formacions no s'aturen, però admet que "pot passar qualsevol cosa" en el ple d'investidura de dissabte. "L'aritmètica és la que és però la gent no entendria que amb una diferència tant clara amb els segons i els tercers, pogués governar algú altre", subratlla el candidat, que va aconseguir vuit dels vint-i-un regidors de l'Ajuntament de Figueres.

Masquef aposta per formar un "govern ampli de 13, 14 o 15 regidors" i apel·la la "lògica" i el "seny" per tancar un acord. Assegura que mantindran les converses fins "l'últim moment", però no descarta arribar al ple del 15 de juny sense haver signat cap pacte i fa una crida a la "prudència".