Arrels del Vi s'omple amb 29 cellers i cent referències de la DO Empordà

La fira Arrels del Vi va obrir portes dissabte a Sant Martí d'Empúries amb èxit de públic i cent referències de vi de la DO Empordà. Hi van participar 28 cellers del consell regulador i un celler convidat del Rosselló fins diumenge 9 de juny. Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel, de TOCK Projects, Arrels del Vi s'ha consolidat com l'única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general. La propera cita serà el 15 de juny a Barcelona.