JxF vol recuperar el projecte del conservatori de música als Caputxins

L'alcalde en funcions de Figueres, Jordi Masquef, aposta per recuperar el projecte del conservatori de música al convent dels Caputxins. La iniciativa es va anunciar el 2014, però mai s'ha arribat a impulsar. En una visita ahir a les instal·lacions dels Caputxins, on ja ha finalitzat la quarta i última fase de rehabilitació de l'edifici, Masquef va assegurar que el conservatori serà un dels objectius d'aquest proper mandat si governa.

El cap de llista de Junts per Figueres assegura que l'antic convent disposa d'espai suficient per acollir el centre i insisteix que a la ciutat li cal un espai on els alumnes puguin desenvolupar la seva carrera musical. Malgrat que Figueres no disposa de cap escola de música municipal, Masquef ha destacat l'existència de centres privats, però reconeix la necessitat d'un centre on els estudiants de música puguin completar els estudis.

El projecte es remunta a l'any 2014, moment en què es va anunciar, però mai s'ha acabat de materialitzat. La iniciativa buscava donar resposta a la manca de places que hi havia a la regió de Girona i que obliguen precisament molts alumnes a marxar fora de la ciutat per poder continuar els seus estudis musicals. Per concurs es va decidir que de l'ensenyament se n'encarregués la Fundació Clerch i Nicolau i que la seu fos l'institut Monturiol. Els Caputxins va ser l'espai triat per acollir les classes.

D'altra banda, l'auditori de Caputxins acull des d'aquest dilluns les noves oficines municipals de Promoció Econòmica, fins ara a l'escola d'Hosteleria. La reforma de l'edifici del segle XVIII s'ha dividit en quatre fases. Es va projectar el 2006 però no es va iniciar fins al 2011. Amb aquesta última intervenció ja finalitzada s'ha completat la rehabilitació de l'edifici, i només queda pendent la seva connexió amb l'avinguda Costa Brava. També s'estudiarà convertir un solar adjacent en aparcament.