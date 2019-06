Masquef admet que «qualsevol cosa pot passar» a la investidura de dissabte

Les negociacions per formar govern a Figueres continuen. L'alcalde en funcions i cap de llista de Junts per Figueres, Jordi Masquef, assegura que les converses amb la resta de formacions no s'aturen, però admet que «pot passar qualsevol cosa» en el ple d'investidura de dissabte.

«L'aritmètica és la que és, però la gent no entendria que, amb una diferència tan clara amb els segons i els tercers, pogués governar algú altre», subratlla el candidat, en referència a un possible quadripartit entre ERC (5), PSC (4), Guanyem (1) i Canviem (1).

Masquef aposta per formar un «govern ampli de 13, 14 o 15 regidors» i apel·la a la «lògica» i a un exercici de «generositat» per anunciar un acord de govern «abans de dissabte». Assegura que mantindran converses fins «l'últim moment», però no descarta arribar al ple de constitució dels ajuntaments d'aquest 15 de juny sense haver signat cap pacte. Masquef fa una crida a la «prudència» i afirma que «no es pot dir blat fins que és al sac i ben lligat».

El candidat de Junts per Figueres va aconseguir vuit dels vint-i-un regidors de l'Ajuntament. «En la situació en què es troba la ciutat, necessitem un govern ampli i dexar de banda les sigles de partit», subratlla. Segons Masquef, els contactes amb la resta de grups han estat «constants i intensos».

En una primera ronda de converses va oferir formar govern a ERC i al PSC. També han buscat la complicitat de Canviem, però a cinc dies de la investidura assegura que no hi ha res tancat i que més enllà del 15 poden seguir treballant en acords de govern.