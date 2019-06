Pere Maluquer (Junts) serà alcalde amb un acord amb Pau hi Guanya

Pere Maluquer (Junts per Pau) serà alcalde després de segellar un acord amb Pau hi Guanya. El candidat d'aquesta formació, Josep A. Garcia Leon, serà primer tinent d'alcalde.

En les passades eleccions municipals, Junts per Pau va guanyar però va empatar en regidors amb Som Gent de Pau - Acord Municipal (SGdP - AM). Pau hi Guanya, amb un regidor, tenia la clau del govern.L'acord entre Junts i aquest darrer donarà l'alcaldia a Pere Maluquer.

Junts per Pau gestionarà les àrees de serveis a les persones -ensenyament, centre cívic, serveis socials, cultura, festes, i participació, la de promoció econòmica -turisme, comerç, agricultura i ramaderia, fires- juntament amb serveis de règim intern -hisenda, personal, administració digital, arxiu i documentació- i la de medi ambient i governació -aigua, sanejament, RSU, seguretat i protecció civil-.

Per la seva banda, Pau hi Guanya dirigirà l'àrea de serveis al territori, que inclourà el planejament, la gestió i la disciplina urbanística, patrimoni, obres públiques, camins i espai públic i els àmbits d'esports, joventut i lleure de l'àrea de serveis a les persones.



Les prioritats per al proper mandat seran l'impuls del nou POUM, amb la creació d'una comissió especial de seguiment. Fer una administració de l'ajuntament més oberta i transparent amb la creació dels òrgans que canalitzin les iniciatives socials que existeixen o puguin sorgir en un futur tot facilitant els processos participatius i les consultes ciutadanes. També es treballarà per la millora de la gestió indirecta dels serveis de recollida d'escombraries, enllumenat, manteniment d'instal·lacions municipals, espais públics i jardineria.