Masquef titlla l'acord a quatre de «traïció a la ciutadania»

Del govern a l'oposició. El cap de llista de Junts per Figueres i guanyador de les eleccions amb vuit regidors carrega contra el que considera «pacte de perdedors»

esprés de dies de silenci, el candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, va comparèixer ahir després que els opositors signessin el pacte a quatre que l'envia a l'oposició. Acompanyat d'integrants de la llista i cares llargues, Masquef va carregar durament contra el pacte a quatre bandes que el desbanca de l'alcaldia i va titllar-lo de «pacte de perdedors». A més, el va qualificar de «traïció en tota regla a la ciutadania i la voluntat popular» i pensant en les «cadires».

Per al que fins ara ha estat alcalde, l'acord ja estava tancat des de l'endemà de les eleccions. Ha assegurat que des de Junts van apostar per formar un govern ampli amb Canviem Figueres i ERC, actuant amb «mà estesa i generositat» per arribar a acords. «Això no ha estat possible a causa de la incompareixença del rival, segurament perquè des d'un primer moment les seves intencions ja eren unes altres», va reblar.

Masquef considera que l'acord buscava precisament impedir que governés Junts per Figueres «al preu polític que fos» i que, a més, «torpedina els interessos generals del país».

Tot i això, Masquef va assegurar no posar en dubte la legitimitat del pacte, però va qüestionar la seva ètica i moralitat. «La composició d'aquest futur govern no és la millor forma d'interpretar els resultats de les eleccions», va subratllar. I considera que la ciutadania «se sent enganyada».

Sobre el futur mandat, Jordi Masquef va assegurar que se seguirà «deixant la pell per Figueres amb el cap ben alt» i va insistir en el fet que la seva llista és la «legítima guanyadora» de les eleccions. El cap de llista de JxF passarà demà a liderar l'oposició amb vuit regidors.