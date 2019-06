Salvi Güell (ERC), en minoria i sense cap pacte

El republicà Salvi Güell (ERC) va ser investit ahir alcalde en minoria després que de moment no s'hagi tancat acord amb cap altra formació. Es donen un parell de setmanes per fer-ho o governaran en minoria. Va ser investit amb els set vots dels regidors d'ERC. La CUP, Junts per Castelló i Empuriabrava, i la coalició UP es van abstenir. La resta de formacions, SOMEC, PSC i CS, van votar els seus candidats.

Castelló d'Empúreis és una de les poblacions on els pactes de tota mena han marcat la política en les darreres dècades. Ahir va ser una investidura sense sorpreses però en aquest mandat set partits seran presents al consistori.

Salvi Güell va manifestar que «seré l'alcalde de tothom, ens hagi votat o no» i va manifestar que «amb ERC a l'Ajuntament estan assegurades les polítiques progressistes per als propers quatre anys».

Güell, que ha estat alcalde en diferents mandats des del 2007, assegura que al municipi «hi ha molta feina per fer i cal posar-s'hi aviat» i, per tant, conformar un govern el més ràpid possible.

En els propers dies continuaran treballant per intentar sumar amb alguna altra força per tenir un govern més ampli. Si no és així, optaran per continuar en minoria.

Els representants de la CUP, Junts i la coalició UP no van presentar candidat. Sí ho van fer SOM Empuriabrava i Castelló, amb Agustí Ayats -el candidat Nicola Bruzzese pateix una malaltia-, Jaume Moret del PSC, i Fernando Fernández, de Ciutadans.