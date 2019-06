L'Escala clou l'InserVela per a joves en risc d'exclusió

La primera edició del projecte InserVela a l'Escala -que té per objectiu la formació i inserció laboral de joves d'entre 16 i 25 anys que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social- ha finalitzat aquest mes de juny.

El projecte està impulsat per la Federació Catalana de Vela. La iniciativa, que es va engegar l'any 2013, ha comptat, per convertir-se en realitat per primera vegada a les comarques gironines, amb el treball conjunt de la Federació, l'Ajuntament de l'Escala i el Club Nàutic l'Escala.

Els joves han assistit a un programa d'aprenentatge dividit en tres fases: cursos de vela de nivell bàsic, mitjà i avançat, formació en les tasques de Monitor Col·laborador de vela i en manteniment d'embarcacions.