ERC Llançà força a suspendre la votació del cartipàs

L'Ajuntament de Llançà ha suspès la votació del cartipàs prevista en el ple d'avui divendres a petició del grup municipal d'ERC. Els republicans han denunciat que han rebut la documentació quinze minuts abans de l'inici de sessió i no en el termini de dos dies d'antelació establerts per llei. El portaveu d'ERC, Guillem Cusí, ha fet notar el seu malestar a l'alcalde Francesc Guisset, que s'estava produïnt un "defecte de forma".

La sessió ha continuat només mantenint el primer punt a l'ordre del dia: donar compte de les delegacions de competències de l'alcalde als regidors. S'han ajornat els "acords d'organització i funcionament" per una nova sessió extraordinària el proper 27 de juny.

Els republicans a més critiquen que es convoqués el ple del cartipàs per via telefònica mitjançant una funcionaria i per ordre del secretari general de l'ajuntament i no de l'alcalde. "Donarem una nova oportunitat al nou govern davant aquesta actitud obstruccionista i irresponsable, però no en deixarem passar ni una", ha etzibat Cusí.