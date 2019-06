L'AV del Rally Sud assegura que l'Ajuntament aturarà la nova antena de telefonia

L'Associació de Veïns del Rally Sud de Figueres assegura que l'Ajuntament de Figueres ha paral·litzat la instal·lació de la nova antena de telefonia al carrer Calçada Romana del barri. Segons ha explicat l'entitat veïnal, la Guàrdia Urbana farà arribar un requeriment a la propietat sobre l'aturada de les obres.

Els veïns temien els riscos que pogué suposar l'estructura per la salut i alertaven de la proximitat amb l'escola Maria Àngels Anglada i el CAP Josep Masdevall. Dilluns passat van convocar una reunió d'urgència per tractar la problemàtica de la qual en va sortir l'acord per registrar una instància conjunta amb l'escola i les associacions de la Creu de la Mà i del barri de la Presó per intenta aturar-ne la instal·lació. En tan sols una setmana s'hauria paral·litzat, segons ha informat l'associació del Rally Sud, que ha celebrat la mesura. Properament es preveu una reunió amb personal tècnic de l'Ajuntament i els afectats.