L'alcalde de Bàscara avisa que no pot assumir la indemnització al promotor

La condemna de Lluís Lloret comporta una indemnització al promotor afectat de més de 6 milions d'euros, una quantitat que en primera instància ha d'assumir l'acusat, però que si no ho fa qui haurà de respondre subsidiàriament serà l'Ajuntament.

En total, Lloret ha d'indemnitzar a Pere Costa directament o a través de les seves societats Finentur S.L, New Hurts Sucurities B.V o Topman Holding S.L la quantitat de 6.260.091,05 euros, més els interessos legals. La sentència, però, es pot recórrer al Tribunal Suprem. Des de l'Ajuntament ja estan treballant en les mesures legals i el recurs perquè temen que serà a ells a qui pertocarà la indemnització. L'actual alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, constata que sumant els interessos, la xifra podria enfilar-se fins als deu milions d'euros i que és «inassumible» per al poble.

Saurina va explicar a Diari de Girona que esperaven per part de l'Audiència una condemna contra l'exalcalde però creien que la quantitat a retornar seria menor. Són conscients que la xifra seria «inassumible» per a la població que, encara que l'ajudés una administració superior, es podria endeutar durant cinquanta anys. A més, va posar de manifest que «ja tenim un deute heretat» dels anys en els quals governava Lluís Lloret. Tot plegat considera que és «una vergonya».

Saurina va explicar que ha emès un comunicat públic per informar la població que properament es farà una reunió oberta a tothom per exposar els passos a seguir i respondre dubtes.

D'altra banda, Saurina demana calma. Manifesta que «són moments complicats, molt complicats pel municipi i per això us demano més que mai calma, mantinguem la serenitat, perquè la resolució final d'aquest judici ens marcarà com a municipi per molts anys i condicionarà els plans de present i futur».

L'acusació particular

En declaracions a aquest diari, el lletrat de l'acusació particular, Carles Monguilod, va mostrar-se «molt satisfet» per una sentència que portaven «molt de temps perseguint», ja que segons va assegurar, «recull el més important del cas: que el meu client va ser víctima d'una estafa continuada i s'ha reconegut que va pagar una quantitat molt elevada de diners a l'Ajuntament perquè va ser estafat». Respecte a la responsabilitat civil subsidiària que se li atribueix al consistori en cas que Lloret no assumeixi la indemnització, Monguilod va assegurar que «és lògica» perquè l'acusat va invertir aquests diners «des de la seva posició d'alcalde». «Els diners van ser invertits a l'Ajuntament, per tant, ara aquests diners s'han de tornar al meu client», va explicar.