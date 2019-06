Crema un camió d'escombraries a Figueres

un camió de recollida de cartró es va incendiar a figueres ahir al matí. El vehicle es trobava al pati de l'empresa de recollida d'escombraries del Polígon Industrial Recinte Firal de la ciutat. El foc es va declarar pels volts de les quatre de la matinada i per tal d'accedir a la càrrega, altament combustible, els efectius d'extinció d'incendis van poder obrir el vehicle. A les nou del matí, encara hi havia dues dotacions dels Bombers treballant i remullant el vehicle. És el segon vehicle de neteja quep pateix un incendi aquest mes. Fa uns dies es va incendiar mentre estava al carrer un dels cotxes de neteja de la via pública.