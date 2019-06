Descobreixen des de l'aire 5 pous il·legals a Espolla, Rabós i Sant Climent Sescebes

Descobreixen cinc pous il·legals a Espolla, Rabós i Sant Climent Sescebes.

Des de principis d'any la Guàrdia Civil ha descobert 50 cavitats a la província sense mesures de seguretat.

L'actuació policial es remunta a aquest dimarts a les cinc de la matinada però tot comença quan els agents del Seprona de la Guàrdia Civil amb base a Figueres van tenir notícies que a la en els municipis d'Espolla, Rabós d'Empodrà i Sant Climent Sescebes podrien haver-hi diversos pous de captació d'aigües subterrànies il·legals i sense mesures de protecció.

Com que s'havien d'inspeccionar tres municipis i dona l'extenció d'aquests, el Seprona va sol·licitar la col·laboració del Servei Aeri de la Guàrdia Civil. S'hi va desplaçar un helicòpter i van localitzar els pous.

Després, els policies van senyalitzar la zona i balisar-la per tal que no hi hagi accidents.

El Seprona van posar en coneixement dels ajuntaments on estaven situats i també va informar a l'Agència Catalana de l'Aigua.

La Guàrdia Civil de Girona ha localitzat i senyalitzat un total de 50 pous de captació d'aigües subterrànies il·legals i sense mesures de seguretat des de principis d'any.