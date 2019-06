Un nen de 10 anys ingressa al Trueta en ser succionat en una piscina a Cadaqués

Un nen de 10 anys, de nacionalitat nord-americana, es troba ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona des d'aquest dimecres després de patir un accident en una piscina d'un hotel de Cadaqués. Es troba ingressat a planta i la seva evolució és favorable, segons fonts del centre sanitari.

L'accident va tenir lloc pels volts de dos quarts de set de la tarda d'aquest dimecres, en un hotel a tocar de Portlligat. La criatura s'estava banyant a la piscina petita amb uns amics i de cop va treure la tapa de protecció del xuclador de l'equipament, que és de ferro. En aquell moment va ser succionat en aquest punt de l'equipament. El nen, malgrat que en tot moment va treure el cap per no ofegar-se, va haver de ser rescatat per la socorrista, que ràpidament el va treure de la zona. El SEM, per la seva banda, va activar l'ambulància i un helicòpter que van desplaçar-se fins a aquest hotel de la població de la Costa Brava.

Els tècnis sanitaris van haver d'atendre el nen, que va entrar en crisi d'ansietat i va entrar en parada. Els efectius li van fer les maniobres de reanimació. Després de patir l'accident i quedar succionat pel tub de la piscina, el jove va patir hematomes molt importants a la part genital i a les cames.

Després d'atendre'l, el menor de 10 anys va ser derivat en ambulància fins a l'helicòpter medicalitzat del SEM, que ja l'esperava a la zona del dipòsit municipal de Cadaqués. El jove va pujar-hi conscient i va ser evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Ahir, la víctima encara es trobava ingressada al centre.