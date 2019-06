L'alcaldessa de Figueres renuncia al xofer oficial i l'incorpora a la Guàrdia Urbana

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha renunciat al xofer oficial,un servei que requeia en un agent de la Guàrdia Urbana que acompanyava l'alcalde en els seus desplaçaments fora de la ciutat. Ho va anunciar ahir a través d'un comunicat de l'Ajuntament. El xofer, que és membre de la Guàrdia Urbana, compaginava les dues responsabilitats i ara s'incorporarà a la plantilla policial a temps complet.

Segons diu Lladó, disposar d'un agent de la Guàrdia Urbana per fer de xofer de l'alcaldessa és un recurs que «no té sentit en una ciutat com Figueres». Per a l'alcaldessa, l'agent serà «més útil» estant a temps complet per realitzar les tasques que requereixi la Guàrdia Urbana i el cos podrà disposar d'un efectiu més.

Des de l'oposició, Junts per Figueres no ha tardat a reaccionar. L'exalcalde Jordi Masquef ha concretat que l'agent realitza més del 80% de la seva jornada mensual al cos policial i assegura que aquest servei institucional suposava un «cost zero» per a l'Ajuntament en concepte de despeses de personal. Així mateix, Masquef assegura que durant la seva etapa d'alcalde el servei s'havia utilitzat «de forma puntual» i per «necessitats institucionals».

Segons Masquef, l'agent realitzava més del 80% de la seva jornada laboral mensual a la Guàrdia Urbana i només feia funcions de conductor quan era requerit des d'alcaldia, una situació que assegura que durant la seva etapa es produïda en «comptades ocasions». A més, l'exbatlle assegura que l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha utilitzat aquest servei en els primers dies de mandat «fins i tot per desplaçaments dins la mateixa ciutat».

El gabinet d'alcaldia disposa d'un vehicle propi contractat en la modalitat de rènting. Segons les darreres dades publicades en el portal de transparència actualitzades l'any 2016, alcaldia disposava d'un turisme de la marca Ford i model HWT. Actualment, segons assegura Masquef, el cotxe llogat és un Seat Alhambra. El cap de l'oposició considera que «el més raonable» seria que també es rescindís el contracte de rènting del vehicle perquè la mesura «tingui conseqüències d'estalvi» i «no es converteixi només en una mesura populista sense cap efecte real».

L'agent que s'incorpora a temps complet a la Guàrdia Urbana se suma als quatre nous policies que s'han incorporat aquests darrers dies a la plantilla policial, actualment xifrada en 70 efectius. Aquests responen a la convocatòria de l'Ajuntament de Figueres per cobrir les deu jubilacions d'enguany pel decret de jubilació anticipada. Al gener es van jubilar quatre agents i entre els mesos de març i juny es preveia que ho fessin quatre més.

La Guàrdia Urbana fa temps que arrossega el dèficit d'agents. Al setembre es preveu que set nous agents més comencin la formació a l'Escola de Policia de Catalunya i que puguin incorporar-se a la plantilla l'estiu vinent. Des del govern van assegurar que cal incorporar més agents, però «sobretot planificar millor les incorporacions del que s'han fet els darrers anys».