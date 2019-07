ERC i la CUP tanquen un pacte de govern a Castelló d'Empúries

ERC i la CUP han tancat un acord de govern a Castelló d'Empúries (Alt Empordà), que els permet assegurar-se la majoria absoluta al consistori. L'alcalde, Salvi Güell, assegura que després del ple d'investidura van intensificar les converses amb els cupaires, a qui veien com a "força prioritària" per segellar el pacte. Güell també diu que l'acord avala els resultats del 26-M, perquè els castellonins van apostar obertament "per un govern d'esquerres republicà i independentista, que posi les persones i la cohesió social al capdavant de les polítiques". Per la seva banda, el cap de llista de la CUP, Joan Basí, ha destacat que el pacte sorgeix de la voluntat que Castelló d'Empúries no tingui "un govern continuista sinó que s'engeguin polítiques rupturistes". L'acord, del qual ja en deriva el cartipàs, estableix per exemple que s'apostarà per municipalitzar aquells serveis públics dels quals la concessió acabi aquest mandat (com la zona blava), que es reforçarà el Servei d'Ocupació Municipal, que es dinamitzarà el centre històric o que l'Ajuntament tindrà "un paper proactiu i inequívoc cap a la República Catalana".

Castelló d'Empúries va encetar mandat en minoria. Salvi Güell (ERC) va accedir a l'alcaldia com a llista més votada, amb set dels disset regidors que té el ple. Güell, però, ja va dir que als republicans els interessava garantir un govern fort, buscant "afinitats" ideològiques, personals i de programa amb la resta de forces. I que si podien assegurar-se la majoria absoluta amb un pacte a dos, millor.

L'alcalde ha explicat també que el resultat de les municipals obligava ERC "a moure fitxa" –com a llista més votada- i que el ple d'investidura també els va servir per veure possibles socis (mirant aquells que no van votar el seu cap de llista sinó que es van abstenir). A partir d'aquí, els republicans van encetar converses amb la CUP, a qui van veure com a "força prioritària" a l'hora de bastir un pacte de govern.

Avui, després de sis reunions, l'acord s'ha materialitzat. Salvi Güell i el cap de llista de la CUP, Joan Basí, han signat el document a la Sala Gòtica de l'Ajuntament. Amb aquest acord, la CUP suma els seus dos regidors als set que ja té ERC i permet al nou equip de govern tenir majoria absoluta al consistori.

Güell ha destacat que el pacte dona resposta al mandat de les urnes –la CUP va ser la segona llista més votada- perquè els castellonins, aquest passat 26-M, van decidir "que volien un govern d'esquerres republicà i independentista, que posi les persones i la cohesió social del municipi al capdavant". Per la seva banda, Basí ha dit que, tot i que podien quedar-se a l'oposició, l'assemblea local de la CUP va avalar l'acord perquè "no serà un pacte de continuïtat sinó un pas endavant que anirà de la mà de noves polítiques rupturistes en matèries socials, juvenils, feministes i ecologistes".



Municipalitzacions, turisme i República

L'acord de govern estableix que es limitaran els decrets d'alcaldia, i que els acords es prendran "prioritàriament" a través de la Junta de Govern Local. El pacte recull també quins seran els eixos de les polítiques que guiaran aquest mandat 2019-2023 a Castelló d'Empúries.

Entre aquests hi ha reforçar el Servei d'Ocupació Municipal, apostar pels centres de dia i pisos tutelats per la gent gran o impulsar l'emancipació dels joves. L'acord també subratlla que, durant aquest mandat, es municipalitzaran aquells serveis públics dels quals se n'acabi la concessió, "tenint en compte la viabilitat tècnica i econòmica". L'alcalde ja ha avançat que dins aquest paquet s'hi trobaran, per exemple, la zona blava (l'actual contracte acaba el desembre del 2020 i no es renovarà) o el servei d'aigües d'Empuriabrava (la concessió del qual acaba el 2021).

El pacte també recull que l'Ajuntament "tindrà un paper proactiu i inequívoc cap a la República Catalana" i que es "fomentarà el coneixement i l'ús del català". En matèria de promoció econòmica, ERC i la CUP es comprometen a impulsar un turisme sostenible, a crear un pla per dinamitzar el centre històric i a oferir ajudes al comerç de proximitat.

A més dels eixos programàtics, l'acord que han segellat les dues forces també concreta quin serà el nou cartipàs de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. L'alcalde, Salvi Güell, ha dit que el repartiment d'àrees s'ha fet amb voluntat que tots els regidors "se sentin còmodes i tinguin més o menys el mateix volum de feina". El ple per aprovar-lo es preveu celebrar a mitjans de juliol.

El cartipàs fixa que l'alcalde s'encarregarà entre d'altres de les àrees d'Hisenda, Governació i Policia Local o Mobilitat. Basí, que serà segon tinent d'alcalde, portarà Sostenibilitat, Medi Ambient i Platges. L'altre regidor de la CUP, Jaume Planella, serà regidor d'Habitatge i Joventut. La resta d'àrees es reparteixen entre els diferents regidors d'ERC.

Amb aquest acord, l'equip de govern de Castelló d'Empúries té ara nou dels disset regidors que formen el ple. A l'oposició hi queden el PSC, Som Empuriabrava i Castelló i Cs (tots tres, amb dos regidors) i Junts per Castelló i Empuriabrava i la coalició UP (amb un regidor, respectivament).