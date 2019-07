Pacte d'ERC i la CUP a Castelló d'Empúries

ERC i la CUP han pactat finalment a Castelló d'Empúries garantint als republicans la majoria absoluta. Ambdues formacions entenen que això és el que va votar la cituadania. Per l'alcalde, Salvi Güell, «un govern d'esquerres republicà i independentista i pel cap de llista de la CUP, Joan Basí, la manera de no tenir «un govern continuista sinó que s'engeguin polítiques rupturistes». La CUP portarà Habitatge, Medi Ambient i Joventut. A més, s'han acordat no renovar la concessió de la zona blava o el servei d'aigües d'Empuriabrava.

Els republicans han negociat sense pressa, evadint la polèmica que ha marcat altres eleccions amb negociacions des de diferents bandes per obtenir el govern. ERC ho va fer en aquesta ocasió el 15 de juny amb minoria amb set regidors però com la força més votada.

Però l'alcalde creu que els resultats els obligaven «a moure fitxa» i van encetar converses amb la CUP, a qui van veure com a «força prioritària». Després de sis reunions l'acord es va signar l'acord que els dona nou regidors -set d'ERC i dos de la CUP.



Limitaran els decrets d'alcaldia

En el document s'estableixen diferents acords, per exemple, que es limitaran els decrets d'alcaldia, i que els acords es prendran «prioritàriament» a través de la Junta de Govern Local.

El pacte recull també quins seran els eixos de les polítiques que guiaran aquest mandat 2019-2023 a Castelló d'Empúries.

Un dels importants per l'efecte que pot tenir a la població és que es municipalitzaran aquells serveis públics dels quals se n'acabi la concessió, «tenint en compte la viabilitat tècnica i econòmica». L'alcalde ja ha avançat que dins aquest paquet s'hi trobaran, per exemple, la debatuda i rebujtada zona blava per part de la població (l'actual contracte acaba el desembre del 2020 i no es renovarà) o el servei d'aigües d'Empuriabrava (la concessió del qual acaba el 2021).

També reforçar el Servei d'Ocupació Municipal, apostar pels centres de dia i pisos tutelats per la gent gran, fomentar les primeres residències o impulsar l'emancipació dels joves.

El pacte també recull que l'Ajuntament «tindrà un paper proactiu i inequívoc cap a la República Catalana. En matèria de promoció econòmica, ERC i la CUP es comprometen a impulsar un turisme sostenible, a crear un pla per dinamitzar el centre històric i a oferir ajudes al comerç de proximitat. Es vol incrementar la participació ciutadana en decisions urbanístiques estratègiques pel municipi.



Medi Ambient i Habitatge per la CUP

El cartipàs fixa que l'alcalde s'encarregarà, entre d'altres, de les àrees d'Hisenda, Governació i Policia Local o Mobilitat. El cap de llista de la CUP, que serà segon tinent d'alcalde, portarà Sostenibilitat, Medi Ambient i Platges. L'altre regidor de la CUP, Jaume Planella, serà regidor d'Habitatge i Joventut. La resta d'àrees es reparteixen entre els diferents regidors d'ERC.

A l'oposició hi quedaran el PSC, Som Empuriabrava i Castelló i Cs (tots tres, amb dos regidors) i Junts per Castelló i Empuriabrava i la coalició UP (amb un regidor, respectivament).