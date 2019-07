L'hospital de Figueres invertirà 1,1 milions a millorar els quiròfans

La millora del bloc quirúrgic és una de les necessitats pendents de l'hospital de Figueres que enguany es començarà a solucionar. Aquesta setmana comencen els treballs per modernitzar i millorar les instal·lacions de dos dels sis quiròfans de què disposa el centre amb una inversió de 600.000 euros.

Els treballs, però, suposaran una inversió total d'1,1 milions d'euros i es dividiran en dues fases, aquesta primera que s'allargarà fins a finals d'agost i una segona prevista per a l'estiu del 2020, quan se'n reformaran dos més, amb un cost de 500.000 euros.

Aquest projecte servirà per posar al dia les instal·lacions del bloc quirúrgic i fer una redistribució dels espais. El bloc consta de sis quiròfans: quatre que daten del 1994 i dos més que es van fer el 2011, coincidint amb la construcció de l'Edifici Est.

Aquestes obres se centren en dos dels quiròfans més vells: reforma integral de l'espai, modernització de les mesures de seguretat i del sistema de climatització, adaptació de la instal·lació a la nova normativa i canvi de l'equipament. Tot plegat suposarà una millora tant per al confort dels pacients com per al personal de l'hospital.

Per evitar que la situació afecti l'activitat assistencial del centre, les obres es fan coincidir amb l'època d'estiu perquè disminueix l'activitat quirúrgica a l'hospital. A primers de setembre ja s'hauran completat els treballs de la primera fase i el bloc quirúrgic tornarà a funcionar amb total normalitat.