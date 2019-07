Els veïns del Culubret tornen a patir talls de llum en ple estiu

El barri del Culubret, al sector oest de Figueres, torna a patir talls de llum. Les interrupcions en el subministrament elèctric s'han repetit coincidint amb l'onada de calor, després de mesos sense que se'n produïssin. En una setmana els veïns del Culubret s'han quedat sense llum almenys en tres ocasions. La darrera va ser ahir a la tarda, però també se'n van produir l'1 de juliol, amb 244 abonats afectats, i el 25 de juny, en què mig miler de clients del barri es van quedar sense electricitat, segons Endesa.

Els talls van afectar també l'enllumenat públic i en almenys una de les ocasions, la residència geriàtrica Els Arcs també hauria quedat sense electricitat. La zona fa temps que pateix habituals talls de llum, que s'han atribuït a la sobrecàrrega de la xarxa per les connexions fraudulentes. Però la companyia elèctrica atribueix els darrers talls a l'augment de la temperatura del centre de transformació, un factor que juntament amb les ja conegudes connexions il·legals, haurien agreujat la situació.

De fet, en els dos primers casos del 25 i l'1 de juny els veïns es van quedar sense electricitat unes quatre hores: entre les vuit del vespre fins dos quarts de dotze.

Segons fonts d'Endesa, la pujada dels termòmetres hauria sobreescalfat el centre de transformació, que s'hauria desconnectat automàticament per evitar que s'hi produís un incendi. Es tractaria d'una «mesura de protecció», diuen des de la companyia elèctrica. Els tècnics es van desplaçar fins el lloc i van haver de refrigerar la zona abans de tornar a donar energia.

Des de la Plataforma d'Afectats pels Talls de Llum, el portaveu i veí del Culubret, Enrique Reina, reclama al nou govern municipal que comenci a emprendre solucions per resoldre aquest «gravíssim problema». Els talls deixen els veïns sense poder utilitzar aparells de ventilació ni refrigeració en ple estiu.

Els tres talls de llum han tornat a posar en alerta els veïns, que feia uns mesos que no n'havien patit. De fet, el barri fa anys que conviu amb els habituals talls de llum, que s'han atribuït en nombroses ocasions a la sobrecàrrega de la línia elèctrica pels cultius de marihuana a la zona.

Els usuaris afectats van interpel·lar ahir directament el regidor i vicealcalde Pere Casellas, que tal com es preveu tindria competències en seguretat. «Sé que hi ha molts problemes de talls de llum, brutícia i inseguretat. Estem treballant per anar-ho atrapant», va dir Casellas a través de les xarxes socials.

La companyia elèctrica Endesa ha dut a terme en els últims mesos diversos operatius amb tècnics i acompanyats de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra contra el frau elèctric, però el problema persisteix. Precisament els veïns afectats es van manifestar el passat mes de gener contra els continus talls acompanyats de regidors. L'anterior govern havia reclamat més efectius dels Mossos així com més respostes judicials.