Cooperació transfronterera per fer un gran tallafocs

Crear tallafocs per prevenir grans incendis és un dels eixos del projecte transfronterer COOPEREM, que impulsa la col·laboració entre els cossos d'emergències de banda i banda de la frontera. La iniciativa, que durarà fins al 2020, té un pressupost de 2,5 milions d'euros, dels quals el 65% els aporten fons europeus. D'aquest total, mig milió d'euros es destina a netejar sotabosc. Aquest any, els treballs se centren a la zona "altament sensible" del Coll de Panissars. Durant aquesta tardor, se'n desbrossaran 49 hectàrees. I de cara al 2020, els treballs se centraran en el corredor d'infraestructures que travessa l'Alt Empordà. Aquí, s'hi invertiran 245.000 euros per desbrossar "sectors estratègics" situats a tocar de l'AP-7 entre la Jonquera i Figueres, perquè segons ha concretat el conseller d'Interior, Miquel Buch, l'autopista faci "de barrera" i ajudi a prevenir la propagació d'incendis tan devastadors com el del 2012.

El 2012 un gran incendi que va començar a poca distància de la frontera francesa va arrasar més de 13.000 hectàrees a l'Alt Empordà. "L'objectiu sempre és anar un pas per endavant de les emergències, aprofitant el talent i el coneixement dels cossos implicats", ha subratllat Buch que sosté que, precisament, aquesta és la línia de treball del projecte COOPEREM, emmarcat en el programa INTERREG-POCTEFA 2014-2020.

El projecte, que dura 36 mesos, s'articula al voltant de tres eixos principals: desenvolupar una gestió coordinada del risc d'incendis; desenvolupar una resposta transfronterera ràpida, eficaç i segura davant les emergències, i aplicar una estratègia d'anticipació conjunta davant el risc d'incendis. El pressupost és de 2.556.505 euros, el 65% dels qual els aporta la Unió Europea.

Una de les principals accions que es fan en el marc de COOPEREM és reforçar la prevenció d'incendis a la zona fronterera del Pertús. En aquest sentit, actuaran en una superfície total de 500 hectàrees, 11 de les quals en territori francès. El desbrossat d'aquesta massa forestal en punts estratègics ha de servir per posar una "barrera" per frenar un eventual incendi.

A principis d'any, ja van acabar els treballs per desbrossar 19 hectàrees que permetran protegir de possibles grans focs una superfície potencial de 29.000 hectàrees de l'Albera, el coll del Pertús i el Cap de Creus. L'actuació es va fer al punt estratègic del Mas de la Comtessa de la Jonquera, una zona que històricament ha estat punt d'entrada d'incendis des de la Catalunya del Nord. Els treballs van tenir un cost de 30.000 euros.

Al llarg d'aquest any i el vinent es faran treballs similars en zones estratègiques properes. Aquest 2019 s'actuarà al coll del Pertús-Panissars, en una superfície de 43,3 hectàrees que han de protegir una zona total de 7.000 hectàrees des del Pertús fins a Llers i Figueres en cas d'incendi. En aquesta actuació s'hi invertiran 129.994,83 euros, que també inclouen arreglar un vial i la construcció d'un passallís. El 2020 es farà una altra intervenció al corredor d'infraestructures (AP-7 i N-II), que protegirà una àrea de 26.000 hectàrees més.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, que ja va viure el gran incendi del 2012 ha detallat que les actuacions que preveu el projecte (també per millorar la coordinació i equipar els equips d'emergències de banda i banda de la frontera) són essencials per "aprendre del passat". "El 2012 vam detectar algunes mancances que ara estem corregint", ha dit.

Al programa transfronterer de Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis (COOPEREM) també hi participen el Departament d'Agricultura, el Departament d'Interior, la Diputació de Girona, Servei Departamental d'Incendis i Rescat dels Pirineus Orientals, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, L'Oficina Nacional de Boscos i el SIVU- Alberes.