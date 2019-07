Figueres rebaixarà un 40% el preu de la zona blava

El govern de Figueres ha anunciat aquest matí diverses mesures en la reestructuració del sistema d'estacionament de la ciutat, entre les quals hi ha prevista una reducció del 40% del preu de la zona blava. El preu per dues hores d'estacionament baixarà de 3,90 a 2,40 euros i es crearà un tiquet de gratuïtat per a 10 minuts d'estacionament ràpid. El canvi es començaria a aplicar a partir del gener del 2020, un cop aprovades les ordenances fiscals de l'any vinent.



El nou sistema d'aparcaments serà "més barat i flexible" i permetrà "reforçar" la capitalitat de la ciutat, segons han destacat l'alcaldessa Agnès Lladó i el vicealcalde Pere Casellas.



Referent a l'àrea verda, es crearà una tarifa amb dret a estacionar fins a 7 hores en un dia per a residents a Figueres i treballadors de la zona. Pels no residents a la ciutat, la zona tindrà el mateix ús de la zona blava.



La revisió del model d'estacionament regulat també contempla canvis en els dissuasius.

Es crearà un tiquet d'estacionament gratuït per una durada de 2 hores i si se supera aquest període s'aplicarà una tarifa plana d'un euro per a la resta del dia.



L'objectiu de la mesura és permetre la rotació de l'estacionament, evitar els vehicles abandonats a la via i resoldre la manca d'aparcament que pateix la ciutat. La mesura s'ha treballat amb Fisersa i compta amb l'aval tècnic, segons va explicar l'alcaldessa.



"La ciutadania i el comerç local demana que hi hagi aquesta eina perquè facilitarà que la gent de la comarca torni a Figueres", va defensar Lladó.