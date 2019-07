Figueres treu 190.000 euros del concurs de l'enllumenat per pagar sous del govern

L'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir una modificació de crèdit per valor de 190.170 euros per pagar part de les retribucions del nou cartipàs municipial i de les jubilacions anticipades de treballadors. Els sous van tornar a enfrontar govern i oposició i el punt de la sessió extraordinària es va aprovar amb els onze vots a favor del govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem).

Dels 190.170 euros, la gran part es destinarà a fer front retribucions i despeses en seguretat social del govern i càrrecs de confiança (119.475 euros) i els 70.695 restants seran per les jubilacions anticipades dels empleats municpals.

La licitació del servei de manteniment de l'enllumenat municipal es va desestimar el passat 1 de juliol per errors i mancances en els plecs tècnics, com dades econòmiques errònies. L'anterior govern havia aprovat treure'l a concurs el passat 17 de maig amb un cost de 360.000 euros. Pràcticament la meitat d'aquesta despesa prevista en el pressupost del 2019 és la que es destinarà al Capítol I, on es recullen les despeses del personal de l'Ajuntament.



Crítiques de l'oposició

La disputa pels sous i els càrrecs va tornar a centrar el ple extraordinari d'ahir. El cap de l'oposició, Jordi Masquef, va criticar que els 190.000 euros es destinessin a «només afavorir regidors i càrrecs eventuals i no a tots els figuerencs». L'exalcalde va defensar que la despesa en sous del govern augmenta «escandalosament» amb relació al seu mandat i va criticar que la mesura no era «ètica» per un govern que «s'autoanomena progressista i d'esquerres». «Figueres té moltes necessitats i se'n podria haver escollit qualsevol altra», va subratllar, a més d'acusar el vicealcalde Pere Casellsa de «vendre la moto» amb l'estalvi econòmic.

Des de Cs, Toni Pérez també va criticar les modificacions de crèdit. «No ens apugem el sou però hem de fer un canvi de partida per posar-hi més diners?», preguntava el regidor.

Per la seva banda, Casellas responia que un govern d'11 no es pot comparar amb un de 5 i defensava que «no es paga més». A més, va concretar que els càrrecs de confiança tenen un sou inferior que l'anterior mandat, la qual cosa permetria un «estalvi» i que no hi haurà la subcontractació que hi ha hagut fins ara a l'àrea de comunicació.

També va retreure les factures impagades que ha deixat l'anterior govern per valor de 320.000 euros, que s'afegeixen als 590.000 que ja es van aprovar el passat mes de maig. «El seu govern ens haurà deixat 800.000 euros de factures no previstes. Sort que no van fer bé el concurs», va ironitzar dirigint-se a Jordi Masquef, amb la previsió d'utilitzar part de la partida de l'enllumenat per subsanar aquests deutes.



Errors de tramitació

Sobre el desestiment del concurs d'enllumenat, Casellas va retreure a Masquef que el seu govern «posés en perill» l'enllumenat licitant un servei amb errors de tramitació. «Tres dies abans que finalitzés el termini vam decidir tirar-lo endarrera no fos cas que es presentés algú i encara l'haguessim d'indemnitzar», va destacar el vicealcalde, qui també va defensar que hi ha un informe tècnic que avala que no es perjudica el servei d'enllumenat. «El que és escandalosament flagarant es la gestió que n'han fet vostes, sobretot amb l'enllumenat», va etzibar.

Amb relació als 70.000 per pagar les jubilacions, Masquef li va retreure que amb aquesta quantia només es pot fer front a la del personal laboral i no a la Guàrdia Urbana, que ascendeix a 300.000 euros.