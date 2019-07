El ple on es va aprovar.

El ple on es va aprovar. diari de girona

L'Ajuntament de l'Escala ha creat dues comissions per debatre entre govern i oposició alguns temes d'especial interès per a la població. Concretament s'han creat la comissió de Desenvolupament Econòmic, Cultural i Turístic i la comissió de Territori i Sostenibilitat. Aquestes comissions es reuniran periòdicament, cada dos mesos, i hi participaran un regidor de cada grup municipal, a més de l'alcalde i els tècnics que siguin requerits en funció dels temes a tractar.