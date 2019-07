Un incendi destrossa una casa vella del centre de Figueres i s'han de reubicar els veïns

Un incendi va destrossar ahir una casa del centre de la ciutat de Figueres. Les flames van ser molt virulentes però tot i això, quan els Bombers hi van treballar, ja no hi havia cap dels ocupants al seu interior. Els dos veïns que viuen en aquest immoble van ser derivats als Serveis Socials de l'Ajuntament de Figueres per tal que els reubiquessin a un habitatge de la ciutat, ja que han perdut casa seva.

Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi d'habitatge pels volts de les set del matí que hi havia un incendi en una casa del carrer Pou Artesià, a davant del número 27 a prop del carrer dels Fossos, de la ciutat de Figueres. Ràpidament es van activar diverses dotacions -hi van actuar fins a sis- i quan hi van arribar, es van trobar amb un foc ben desenvolupat, les flames sortint per les finestres. Sortosament, també van comprovar que la persona que es trobava a dins l'habitatge havia pogut sortir i els va explicar que ningú més era a l'interior de la casa.

Els efectius d'extinció d'incendis van donar el foc per apagat pels volts de dos quarts de nou del matí i les flames van afectar tot l'immoble. Es tracta d'una casa antiga del centre de la localitat i que va acabar amb destrosses com ara el fals sostre per terra, entre d'altres.

Aquest succés, a banda dels Bombers, també va mobilitzar la Guàrdia Urbana de Figueres i el SEM.

Sortosament ningú va resultar ferit. Això sí, els dos veïns que hi viuen ahir no van poder tornar a casa seva ja que les flames l'havien destrossada.