La Guàrdia Urbana de Figueres interposa 245 denúncies per infringir la «llei mordassa»

La Guàrdia Urbana de Figueres va interposar durant l'any passat 245 denúncies per infringir la llei de seguretat ciutadana, coneguda popularment com a 'llei mordassa', i 9.983 més per incomplir l'ordenança de circulació. Els agents del cos també van obrir 901 diligències penals, vam detenir 78 persones, van detectar 174 fraus elèctrics en onze dispositius i van interposar 150 denúncies per incomplir la normativa de civisme i convivència. Aquestes són algunes de les dades que s'han fet públiques aquest divendres en el marc del dia de la Guàrdia Urbana, on s'han lliurat una quarantena de condecoracions a diversos agents del cos. Entre ells, els que van participar en el crim de la Rambla. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat la tasca que fan i ha assegurat que treballaran per reforçar la plantilla.