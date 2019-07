Bàscara pateix una plaga de xinxes que obliga avui a tancar carrers per fumigar

Bàscara està patint una plaga de xinxes de conreus de colza que provindria d'un camp a tocar la carretera que porta a Calabuig. Els insectes entren a milers a les cases properes. L'Ajuntament pretenia fumigar ahir però la pluja ho va impedir. S'espera fer-ho avui restringint el pas per alguns trams de carrers. Borrassà va patir una situació similar fa poc més d'una setmana.

L'alcalde, Narcís Saurina, ha explicat que se'n van adonar diumenge. «Venien del camp i entraven a les cases, com una marea negra, en algunes cases s'acumulaven sobretot a les cantonades de les parets i era com si haguessin pintat de negre».

«El dilluns a la tarda estava tothom infestat, miraves el camí, que és enquitranat, i era com si el carrer es mogués, milions de 'bitxos'», diu Saurina. Entren per qualsevol forat de la casa.

Les xinxes comencen a creuar els camins en riuades quan comença a sortir el sol i desapareixen cap al tard.

Avui s'espera fumigar durant el matí. Les tasques les portarà a terme l'empresa de plagues que porta el servei a l'Ajuntament.

La previsió és que afecti alguns carrers propers al camp a la carretera de Calabuig, al sector oest de la població. No es tancaran tots els carrers ni caldrà desallotjar els habitatges.

S'escolliran trams, sobretot de voreres, on es crearà un cinturó de seguretat respecte a l'insecticida. Segons Saurina, afectarà tres o quatre carrers i alguns corriols en una zona de la carretera que porta a Calabuig. Estarà restringit durant 24 hores i es demana precaució als veïns, sobretot amb els nens i els animals.

Quan es va donar l'alerta a l'Ajuntament per part dels veïns es van desplaçar a la zona i van veure que provenia del camp on s'havia sembrat colza que ja estava recollit.

Els pagesos estan acostumats a veure aquest insecte al camp, diu l'alcalde, però no en les quantitats d'aquest any.

De fet, és la segona població que fa pública la situació excepcional. Borrassà fa poc més d'una setmana en va patir a la urbanització de can Batlle i el camí dels Pujols. Tal com va publicar Diari de Girona. Com en aquesta ocasió es tractava de xinxes de conreu de colza. L'any passat també va viure una situació similar.

L'alcalde de Bàscara ha informat que fan aproximadament un milímetre. És una espècie de xinxes de conreus de colza que habitualment apareixen quan hi ha temporades de sequera, inundacions o polvoritzacions directes als conreus des d'on es desplacen i afecten zones urbanes.