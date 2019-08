Càmeres al Pení, a l'abocador comarcal i al campanar de Borrassà controlen els incendis

El campanar de l'església Sant Andreu de Borrassà, el Pení de Roses i l'abocador comarcal de Pedret i Marzà són els tres punts de la comarca on el Departament d'Interior de la Generalitat disposa de tres càmeres de videovigilància per controlar els incendis. Funcionen les 24 hores del dia i controlades des de la sala de control de Bombers de Girona. Té una visió 360 graus que permet una gran vista d'ocell sobre la plana de l'Empordà.



A banda de l'Alt Empordà, n'hi ha de situades a altres punts del territori per detectar les colunes de fum. Per exemple, n'hi ha a Sant Grau en terme de Sant Gregori, a la muntanya dels Àngels, a les Gavarres i també les mateixes Associacions de Defensa Forestal (Adf) en tenen de dispersades per tota la demarcació.