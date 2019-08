mesures De les macrooperacions al carril bici o les càmeres de vigilància

Des de fa uns anys el top manta és un focus de polèmica a l'estiu i els esforços de les administracions per aturar-lo. Fa uns anys, operatius de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional actuaven per terra i fins i tot per mar per foragitar del passeig els manters i per comissar les mercaderies. La imatge de macrooperatius ha quedat enrere i des de fa tres anys només actua la Policia Local. L'Ajuntament, que es va quedar sol en la lluita, va obrir un carril bici per dissuadir els manters, va posar una càmera de videovigilància al passeig

i va reforçar la policia.