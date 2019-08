Malbaratar i incomplir

Sempre he mantingut, i les hemeroteques poden donar fe, que la idea de fer una rotonda a la plaça del Sol de la capital Daliniana era un error de l'erràtica etapa urbanística Vila-Ludovid.

I ho era perquè havia de significar la pèrdua d'un espai de gaudi públic (la plaça ha desaparegut); perquè l'antic edifici de la GU, de Comerç Figueres i oficina d'informació turística o havia de ser enderrocat amb la corresponent pèrdua de patrimoni o havia de quedar al mig de la rotonda com a monument a la miopia com finalment ha passat.

Perquè no significaria cap millora del trànsit sinó a l'inrevés, tants anys volent «pacificar» de trànsit la Rambla i ara hem convertit el carrer Lasauca en carrer d'entrada principal.

Perquè, en definitiva l'acord proposat al Ministeri de Foment que ens fes la rotonda i, a canvi, assumíem la cessió de la variant de l'N-II amb les corresponents despeses de manteniment era una perfecta equivocació, un malbaratament de recursos.

Però com es deia, com he repetit en diverses ocasions «com que paga Madrid...», com si els diners de Madrid no fossin també nostres.

No hauria estat més prudent negociar que els imports de construcció de la rotonda s'haguessin destinat a millorar tota la travessia urbana i rebre-la convenientment urbanitzada i condicionada com quan Borrell li va regalar a Nadal els accessos a Girona per la Devesa?

Però, si bé es diu des del temps dels romans que pacta sunt servanda, ara ens trobem com que, mentre el Ministeri de Foment ha complert la seva part, l'Ajuntament de Figueres no sap, no respon al seu compromís i, a més, «erre que erre» vol, segons va declarar l'alcalde sortint Jordi Masquef, que abans d'acceptar l'obra i el traspàs de la titularitat de la via, Fomento li havia de construir una altra rotonda.

No se sap quina és la posició dels quatre genets del canvi sobre aquest tema, no sabem si l'antiga amistat Pastor-Vila es pot veure reproduïda per Ábalos-Casellas i poden renegociar el tema però, en qualsevol cas, la seriositat i el respecte institucional fan necessari que l'Ajuntament figuerenc compleixi la seva part.