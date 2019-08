Detenen un camioner a la Jonquera per anar amb un tacògraf il·legal

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner per conduir amb un disc de tacògraf que anava a nom d'una dona. Els fets van tenir lloc cap a les vuit del matí del dimecres passat. L'infractor, que té 48 anys i és brasiler, anava al volant d'un camió amb matrícula portuguesa. Feia una mitja hora que havia introduït el disc al tacògraf quan els Mossos d'Esquadra el van aturar a l'autopista AP-7, durant un control que havien muntat al terme de la Jonquera (Alt Empordà).

Davant de l'evidència, els agents van arrestar el camioner per un delicte de falsedat documental. L'home, que té antecedents, ha quedat en llibertat provisional després de passar davant del jutge.

Els fets van tenir lloc dimecres de la setmana passada. Aquell matí, els Mossos d'Esquadra estaven fent un control de transports al peu de l'AP-7, al terme municipal de la Jonquera. Pels voltants de les vuit, els agents van aturar un camió amb matrícula portuguesa per inspeccionar-lo. A la cabina hi havia dos conductors. Tots dos tenien el permís en regla, però l'home que anava al volant del tràiler havia intentat conduir més temps del permès. I per fer-ho, havia canviat el disc del tacògraf per un altre que anava a nom d'una dona.

Quan els Mossos d'Esquadra el van aturar, feia 29 minuts que l'estava fent servir. Com que els comprovants impresos del tacògraf digital tenen consideració de document públic, davant l'engany els agents van detenir el camioner per falsedat documental. L'home, que té 48 anys i és brasiler, viu a Portugal i té antecedents. L'endemà el camioner va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Després de declarar, va quedar en llibertat provisional.