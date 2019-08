Intervenen 3.000 caixes de tabac de contraban a la Jonquera

La Secció Fiscal de la Guàrdia Civil va intervenir entre el 4 i el 8 d'agost un total de 3.050 caixes de tabac de contraban i 93 quilos de tabac de xixa a autobusos que circulaven per l'AP-7, a la Jonquera. El total de la mercaderia requisada, que els diversos autors materials van amagar a la zona d'equipatges de diversos autobusos amb destinacions europees, està valorat en 20.600 euros.

La primera actuació, realitzada el dia 4, va fer-se en un autobús amb destinació a Venècia. El cos policial va sospitar de diverses maletes, i van comprovar que a dins hi havia 25 bosses de mil grams de tabac i mil més de tabac de xixa per valor de 4.900 euros. El dia 6 va tenir lloc la segona intervenció durant el registre de maletes d'un autobús que realitza la línia Argèlia-València-París, on van trobar 1.550 caixes de Malboro Red sense precinte, i que estan valorades en 8.000 euros. El dia següent van decomissar 780 caixes de tabac ros de la mateixa marca valorat en 4.017 ? de dues maletes d'un autobús que fa un trajecte de Barcelona-Gènova. L'última actuació es va realitzar el dia 8 i es van trobar 720 caixes de marca Malboro Red per valor de 3.700 euros sense precintes.

Davant dels fets els agents van interposar una denúncia contra tres homes i una dona per infracció administrativa de contraban.