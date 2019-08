Un sistema compta en temps real l'aforament de la piscina de Roses

Els responsables de la piscina municipal de Roses han posat en marxa un sistema automatitzat per al control de l'aforament al recinte, que permet fer un seguiment, a temps real, dels índexs d'ocupació en cada moment del dia, tant per part dels responsables de la instal·lació com del públic general. El nou aplicatiu suposa una innovació en centres d'aquestes característiques i és la primera piscina pública de la província de Girona que disposa d'aquest sistema de control, segons l'Ajuntament. La piscina de Roses té un aforament màxim de 125 persones en el recinte de bany. Fins ara, el control d'aquesta variable la feia el servei de socorrisme de la instal·lació de forma manual. Qualsevol usuari pot conèixer la informació des del web municipal.