Els cotxes tornen al carrer Sant Pau de Figueres després de set anys tancat

Cotxes contra la degradació del carrer Sant Pau de Figueres. Aquesta és la mesura que aplicarà l'Ajuntament de la capital alt-empordanesa el proper mes de setembre i que consistirà en la reobertura al trànsit del cèntric carrer Sant Pau després de set anys tancat i peatonalitzat. La proposta també busca afavorir la complicada mobilitat al centre de Figueres i proporcionar una nova via de sortida als vehicles des de la Rambla.

La mesura, que es preveu que s'apliqui el proper mes de setembre, incidirà directament en la mobilitat de Figueres. El carrer ha estat tancat al trànsit els últims set anys i amb el canvi en el govern municipal el vial tornarà a ser transitable. El regidor de mobilitat, Xavier Amiel, destaca que un cop aplicada la proposta es millorarà la fluïdesa del trànsit a les places Catalunya i la Palmera així com l'accés a la zona migdia de Figueres. A més de permetre descongestionar els carrers annexos.

Però la mesura, que va ser presentada dimarts als veïns del carrer Sant Pau en una reunió en què hi va assistir l'alcaldessa, Agnès Lladó, el regidor Xavier Amiel i César Barrenechea de Serveis Urbans, també pretén frenar la degradació que pateix la zona fruit de l'incivisme. Els veïns han conviscut amb els aldarulls que provoca un bar conflictiu situat en aquest mateix carrer fins el seu tancament el passat mes d'abril per incompliment de les ordenances. El govern, però, es va veure forçat a reobrir-lo a principis de juliol un cop es van haver resolt els incompliments.

El bar fa anys que comporta queixes veïnals pels sorolls però també per baralles al carrer o venda de droga. Precisament l'obertura al trànsit del carrer Sant Pau pretén ser una arma de doble fil i actuar tant en matèria de mobilitat com de civisme.

«El tancament del carrer Sant Pau no ha ajudat i en els últims set anys la zona no ha guanyat amb la peatonalització, sinó que ha perdut», assegura el regidor Amiel, i confia que el trànsit «escombrarà» aquestes concentracions de gent. «No obrim el carrer Sant Pau només perquè hi passin els cotxes, sinó també per la seguretat dels vianants», subratlla.



Controls de velocitat

El trànsit estarà limitat a 20 km/h amb controls de velocitat periòdics de la Guàrdia Urbana, de tal manera que serà una zona de prioritat per a vianants. La mesura s'aplicarà una vegada finalitzi el Festival Acústica i la Mostra del Vi de la DO Empordà.