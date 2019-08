La cimera del G-7 al País Basc farà desviar el trànsit fronterer per la Jonquera.

La DGT (Direcció General de Trànsit) recomana evitar el pas d'Irun entre el 23 i el 26 d'agost, quan se celebra aquesta reunió internacional a Biarritz (França).

Segons la DGT, es preveuen retencions i bloquejos dels passos fronterers per Euskadi amb motiu de la celebració de la Cimera internacional del G-7.

La DGT en coordinació amb la Direcció de Trànsit del País Basc té previstos itineraris alternatius, desviaments obligatoris i zones d'embossament per a vehicles pesants per fer front a les possibles incidències que es puguin produir en la circulació.

I és que la cimera se celebra a uns dies en què les intensitats de vehicles per carretera són molt elevades. Es tracta d'un cap de setmana d'estiu, en què els desplaçaments es dupliquen respecte als d'un cap de setmana habitual. Segons la DGT a més, és el moment del retorn de màxima afluència de l'Operació Pas de l'Estret, procedents del Marroc; també tornen a casa viatgers procedents de Portugal. I és l'operació retorn de vacances de molts ciutadans europeus als seus llocs d'origen.

Els passos fronterers que previsiblement poden estar afectats són els de Behobia, Biriatou (AP-8); Pont de Sant Jaume (N-I) i en Dantxarinea (N-121-B) en direcció a França.

Tenint en compte aquests factors i que en aquestes mateixes dates de l'any 2018, sense concórrer una cimera de les característiques del G-7, la intensitat de trànsit acumulada per aquests passos fronterers va superar els 200.000 vehicles en direcció al país veí, la DGT ha establert un pla amb l'objectiu de garantir la fluïdesa i la seguretat de les persones que es puguin veure afectades.

En el cas que la situació ho requerís, la DGT té previstes una sèrie de mesures.

L'itinerari principal alternatiu és la sortida a França per la frontera a La Jonquera tant en el cas de vehicles lleugers per l'N-II i l'AP-7 i en el cas, dels pesants, per l'autopista.

Aquesta situació pot empitjorar-se tenint en compte que darrerament hi ha molts retencions per anar a França per l'autopista ja que hi ha retencions per l'A9, que es troba en obres.

Aquest cap de setmana, per exemple el dissabte, es va viure una jornada de cues de fins a quinze quilòmetres a l'AP-7 i l'N-II per passar la frontera.