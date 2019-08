La Guàrdia Urbana de Figueres frustra l'ocupació il·legal d'un edifici municipal

La Guàrdia Urbana de Figueres ha aconseguit aturar l'ocupació il·legal d'un edifici municipal tapiat i ha detingut l'home que presumptament hauria canviat el pany. Els fets van passar aquest dimarts al matí quan els veïns van donar l'alerta que estaven tirant a terra la paret tapiada de l'immoble, situat al carrer Caserna, els agents s'hi van desplaçar però no hi van trobar ningú i van acordonar la zona. A la tarda, va arribar la segona alerta. En aquesta ocasió, quan la policia hi va arribar va trobar un home (el mateix que havien vist al matí a la zona) i el pany canviat. En identificar-lo i escorcollar-lo, li van trobar les claus de la porta i el van arrestar. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que en el que portem d'any hi ha hagut 51 intents d'ocupació i que la Guàrdia Urbana ha aconseguit frustrar-ne 14. Per això, insisteix en la importància d'actuar durant les primeres hores.

Les ocupacions són una de les principals problemàtiques de la ciutat. Segons dades de finals del 2018, es calcula que hi hauria uns 250 pisos en aquesta situació.