Vilajuïga inverteix 34.000 euros en un cotxe elèctric

L'Ajuntament de Vilajuïga estrena nou cotxe per la brigada municipal, el qual és elèctric i, per tant, no genera emissions contaminants. Aquest cotxe ha estat una compra realitzada en el passat mandat per l'anterior equip de govern.

El vehicle es va comprar el mes de maig per un cost de 34.011,19 euros, 29.000 dels quals estan subvencionats gràcies al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.

Són diverses les poblacions de la comarca com Roses o Figueres que han anat incorporant punts de recàrrega de vehicles elèctrics als carrers. Darrerament, Capmany ja va estrenar un punt de recàrerga elèctrica.