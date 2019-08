El cantant Joan Dausà serà el pregoner de la festa de l'Escala

El cantant català Joan Dausà serà l'encarregat de pronunciar aquest any el pregó que servirà per inaugurar oficialment els actes de la Festa Major de l'Escala. Serà avui a 2/4 de 9 del vespre, i durant la seva intervenció de ben segur que parlarà de la seva relació amb l'Escala, on passa les seves vacances i, a més, ha actuat en diverses ocasions. La jornada inaugural també inclourà una cercavila, la demostració castellera i la botifarrada i anxovada popular, amenitzada pel grup La Masovera Barbuda.

L'obertura institucional serà amb la inauguració de l'exposició de festa major, que en aquesta ocasió permetrà veure com s'està configurant el projecte de la nova biblioteca i auditori municipal, que està previst que es construeixi els propers anys a l'edifici conegut com a Can Masset, segons van destacar els seus promotors durant l'acte de presentació de la programació de la festa. Aquest any cal destacar també que coincidint amb la jornada inaugural es posaran en marxa les barraques, amb una programació que, segons els promotors de la festa, es veu reforçada amb la incorporació per a aquest primer dia del concert de Lágrimas de Sangre, en col·laboració amb el festival Ítaca. El grup estava previst que actués a l'Escala la passada primavera, però la pluja va fer suspendre el concert i des de llavors la formació tenia un deute moral amb els seus seguidors que ara es compensarà amb aquest concert que, de ben segur, tindrà una gran acollida.

Una altra novetat és que, en aquesta edició, a la zona de barraques hi haurà un Punt Lila per oferir un lloc segur amb uns referents clars per als joves, professionals qualificats que puguin donar informació de qualitat i intervenir-hi en cas d'agressió.

El programa de la festa major presenta una cinquantena d'actes d'una gran varietat. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va destacar en l'acte de presentació de la festa «l'esforç i la implicació que es produeix per fer possible una festa d'alt nivell tant des de la Comissió de Festes i les àrees de Cultura i Joventut com des de les nombroses entitats i persones individuals que hi col·laboren».