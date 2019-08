«Crec que no he fet res malament, he anat al veler a dormir» possum est non

El jove que ahir va ser centre del dispositiu de recerca es diu Jordi Llorens, té 25 anys i es trobava de vacances amb la família en una embarcació amarrada a la zona. Ahir va explicar la seva història i amb sorpresa va dir: «Crec que no he fet res malament; simplement me n'he anat al veler a dormir». Va subratllar que havia sortit de festa i cap a les cinc del matí va decidir tornar al veler nedant. Com que duia unes monedes, va donar-les a unes persones a la platja sense més. I aquestes van donar l'alerta en veure que no sortia de l'aigua. El jove a primera hora del matí va saber per un amic que buscaven un jove i en veure que podia ser ell, es va posar «a la proa a fer senyes als de salvament» indicant que podia ser ell. ACN/DDG