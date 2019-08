El govern d'Aragó destitueix un alt càrrec de Figueres designat per Podem pels seus vincles amb l'independentisme

El govern d'Aragó ha destituït el figuerenc Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, i que havia estat designat per Podem com a director general d'Administració Electrònica i Societat de la Informació. El motiu ha estat els vincles de Pérez amb l'independentisme, ja que des del 2012 ha fet projectes d'il·luminació amb estelades d'algunes places de Catalunya amb espelmes. Pérez lamenta la decisió del govern de Javier Lambán i denuncia que ha estat destituït "per la seva ideologia". En declaracions a l'ACN, Bruno Pérez ha recordat que "no coneix ningú de Podem d'Aragó" i que per tant "no el van triar a dit" sinó per la seva capacitat i perfil professional. Pérez ha agraït a la formació morada el tracte per "la protecció" que ha tingut amb ell arran de la denúncia de Ciutadans i per la "consideració" per confiar en ell.

Podem va designar Bruno Pérez el passat dijous com a director general d'Administració Electrònica i Societat de la Informació, però aquest expert en ciberseguretat de Figueres no podrà prendre possessió del càrrec aquest dilluns. El problema ha estat la denúncia que a través de les xarxes socials va fer Ciutadans sobre el projecte d'il—luminar places d'arreu de Catalunya amb estelades fetes amb espelmes, i que va impulsar Pérez.

Aquest fet ha provocat que el president d'Aragó, Javier Lambán, hagi decidit tirar pel dret i destituir Pérez, que ara denuncia una "evident catalanofòbia" i lamenta que se'l faci fora per les seves idees. "Jo no miro si quan hem de posar fibra òptica en un poble els seus habitants voten un partit o altre. Jo venia a ajudar", diu.

Pérez explica que no té cap relació amb els representants de Podem d'Aragó, a qui agraeix que l'hagin "protegit" aquests dies. "Vull també donar les gràcies al partit perquè han confiat amb el meu perfil tècnic. A mi em venen a buscar pel meu currículum", ha explicat.

L'expert informàtic assenyala que ha fet molts projectes amb espelmes com il·luminar la Catedral de Burgos, a més de moltes altres banderes, però creu que aquestes fotografies "no li interessa" mostrar-les al grup de Ciutadans.

Pérez ha explicat que "no vol fer bombo" del què ha passat però sí que denuncia una "catalanofòbia" i que se'l faci fora per la seva ideologia, sense importar el seu currículum. "Crec que fins i tot és inconstitucional", ha lamentat.



Un concurs

Pérez també ha explicat que l'afició d'il·luminar amb espelmes li ve arran d'un concurs que va guanyar amb Ceres Roura. El seu projecte va quedar finalista amb altres quatre i va il·luminar la Basílica de Sant Martí d'Empúries. L'empresa li va regalar diverses mostres d'espelmes de diferents colors i va decidir fer l'estelada. Amb tot, Pérez diu que ha fet moltes altres banderes i que el que volia transmetre era que el moviment independentista és pacífic.