Figueres descarta ara la presó vella per ubicar-hi l'escola Carme Guasch

Nou gir per al futur de l'escola Carme Guasch de Figueres. El govern local ha proposat al Departament d'Educació canviar la ubicació del nou centre per accelerar-ne la construcció. Abandona, així, la possibilitat de convertir la presó vella del carrer Sant Pau, tancada des del 2014, en la nova escola Carme Guasch. Les dificultats per adequar l'antic centre penitenciari, el pla d'usos i l'elevat cost han empès l'Ajuntament a canviar d'estratègia i a proposar el nou espai al Departament. El centre està en barracons des del 2006, l'únic a la ciutat.

El regidor d'Educació, Josep Alegrí, assegura en una entrevista al setmanari L'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que s'ha descartat la ubicació de la presó per la «complexitat d'adequar un antic centre penitenciari a una escola».

Alegrí, a més, subratlla que el pressupost «es disparava». Tot plegat mantenia paralitzat el projecte, que encara depèn de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

La nova ubicació proposada és un solar buit situat davant dels actuals mòduls prefabricats del Carme Guasch i en un àrea molt propera a altres escoles com el Joaquim Cusí. «S'està negociant una permuta pels terrenys, però creiem que no hi ha d'haver cap problema», diu Alegrí.

La decisió ja es va comunicar fa setmanes a la direcció del centre i l'AMPA, que celebren la mesura. De fet, la presidenta de l'associació, Gemma Comas, assegura que la possibilitat de construir el centre a l'antiga presó no convencia molts dels pares dels alumnes per la difícil mobilitat que presenta la zona i la manca de llum. «El nou espai que proposen és més ampli i la proximitat amb l'actual escola també permetrà fer el trasllat amb més rapidesa», argumenta.

A més, Comas explica que la possibilitat de canviar la ubicació anunciada els últims anys ja va sorgir amb l'anterior equip de govern. «Els vam demanar que ens asseguressin del tot que no hi havia cap més solar ni espai per fer l'edifici i que fos més ràpid que l'antiga presó», explica la presidenta de l'AMPA. Amb el relleu de govern, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va reprendre aquesta proposta plantejada per l'entorn educatiu.

El canvi s'ha produït a les portes del curs escolar i gairebé un any després que s'oficialitzés el reclamat traspàs de l'edifici entre el Departament de Justícia i el d'Educació, el novembre del 2018. Es tractava d'un pas imprescindible per tirar endavant el projecte a l'antic espai penitenciari.